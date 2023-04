Handball: "Diese heißen Derbys nicht mehr zu haben – das tut weh"

Westwien möchte sich wenn möglich mit einem Titel von der Bühne verabschieden. Willi Jelinek, der zu Krems wechselt, beschreibt die Gefühlswelt seit der Bekanntgabe des Vereins: „Als die Nachricht endgültig gekommen ist, hat das surreal gewirkt. Ich war verblüfft und erschrocken und traurig.“

Selbst Erzrivale Martinovic schüttelt den Kopf: „Es ist einfach nur traurig, dass sich die Westwiener in der Situation befinden. Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Verein einfach weg sein wird. Was würden sich die Leute denken, wenn nicht mehr Austria gegen Rapid spielen würde. Es löst eine Wut in mir aus, dass es die Westwiener nicht mehr geben wird. Es tut weh, dass man diese heißen Derbys nicht mehr haben wird.“