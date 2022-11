Hilferuf vor Wiener Derby: "Ohne politische Hilfe überleben wir nicht"

Menzl kann die Sorgen des Kollegen nachvollziehen: "Ich will zwar nicht zu sehr jammern, die Situation ist aber problematisch. Früher kostete eine Auswärtsfahrt nach Hard 1.100 Euro, jetzt 1.600 Euro. Das summiert sich. Es ist ein ungesunder Cocktail, auf Dauer werden wir uns das alles nicht leisten können. Ich weiß jetzt schon, dass diese Saison eine deutliches Minus sein wird." Da hilft auch nicht der Europacup, in dem die Fivers in der dritten Runde noch engagiert sind. Menzl: "Beim Fußball klingelt im Europacup die Kasse, beim Handball klingelt es in die andere Richtung – es kostet."