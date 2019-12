Günter Bresnik: "Schleichende Wachablöse" an der Weltspitze

Werten Sie das als Signal für einen Generationenwechsel?

Man sieht, dass es schleichend zu einer Wachablöse kommt. Die Jungen hatten aber noch zu jeder Zeit ihre Krisen. Dominic am Jahresbeginn, Tsitsipas und Alexander Zverev in der Mitte des Jahres. Wie es wirklich aussieht, wird sich bei den Grand-Slam-Turnieren zeigen. Aber ich glaube nicht, dass Novak Djokovic und Rafael Nadal bei diesen nächstes Jahr noch einmal so dominieren. 2020 wird sicher einer der Jungen ein Major gewinnen. Da gibt es einige Kandidaten.

Zählt auch Ihr Ex-Schützling Thiem dazu?

Natürlich. Er hat das Rüstzeug dazu, auf allen Belägen gut spielen zu können. Es wird ja fast nur noch von der Grundlinie gespielt. Da ist Dominic sensationell ausgebildet, da zählt er zu den Besten. Aber auch andere können nächstes Jahr zuschlagen. Mir taugt auch der Kanadier Denis Shapovalov, er hat gute Anlagen und einmal ein halbes Jahr bei mir trainiert. Er hat Biss und ist auch körperlich extrem gut beisammen.