Dominic Thiem tankte in Island frische Kräfte

Dominic Thiem zog es in den letzten Tagen nach Island und angesichts des Naturschauspiels im hohen Norden geriet der Niederösterreicher regelrecht ins Schwärmen. "Was für ein schönes und einzigartiges Land", meinte der 26-Jährige auf Instagram.

Die Vorbereitung auf die neue Saison wird der Österreicher nicht mehr wie bisher in Teneriffa sondern in Florida absolvieren. Zudem wird Thiem bereits am 20. Dezember nach Australien reisen und sich auf die ersten Höhepunkte vorbereiten. In Sydney wartet erst der ATP-Cup, ehe es zu den Australian Open nach Melbourne geht.