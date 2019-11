Das Tennis-Imperium von Roger Federer

Für Federer ist nach dem letzten Aufschlag in London nämlich noch lange nicht Schluss. Während Novak Djokovic, der ihm Donnerstagabend (21 Uhr MEZ) im großen Showdown um das zweite Halbfinalticket gegenübersteht, irgendwo in der Wärme seinen müden Körper entspannt, besteigt der Schweizer einen Privatjet und tourt durch fünf Länder in Süd- und Mittelamerika.

Begleitet wird er bei den Schaukämpfen von Alexander Zverev, was den beiden einiges an Kritik einbrachte. Denn wie auch Federer verzichtet der Deutsche deshalb auf das ab 18. November erstmals ausgetragene Finalturnier des Daviscups in Madrid. Man kann Zverev Befangenheit unterstellen, immerhin steht der 23-Jährige seit Kurzem bei jener Managementagentur unter Vertrag, die Federer selbst gegründet hat.