Golfer Sepp Straka: Wo noch nie zuvor ein Österreicher gewesen ist

Schlägt er sich auch in Japan gut, könnte er am Montag wieder für (inter)nationale Schlagzeilen sorgen. Unter den besten zwanzig Golfern fand sich noch nie ein Österreicher. Bernd Wiesberger kratzte als 21. an der Marke.

Da aktuell nur fünf Europäer vor Straka geführt werden, hat er auch exzellente Chancen, in das zwölfköpfige Ryder-Cup-Team der Europäer zu rutschen. Die Qualifikation für den Kontinentalwettstreit mit den USA endet am 27. August 2023. Gespielt wird Ende September in Rom. Die italienische Hauptstadt setzte sich im Wettstreit um die Austragung etwa gegen den GC Fontana durch. Pech für Straka: In dem Resort in Oberwaltersdorf hatte er einst das Golfspielen erlernt.