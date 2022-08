Saudi-Arabien vs. US-Tour: Schicksalstag für den Golfsport

75 Millionen US-Dollar Preisgeld werden in den kommenden drei Wochen auf der US-PGA-Tour verteilt. Die drei Bewerbe des FedEx-Cups markieren das Saisonende und den letzten Höhepunkt einer langen Saison im Profigolf. Schon beim ersten Turnier, der St. Jude Championship in Memphis ab Donnerstag, ist großer Sport garantiert.

Dennoch blickt die Golfwelt dieser Tage viel eher in einen Gerichtssaal nach San Francisco. Am United States District Court for the Northern District of California wurde Dienstagabend (europäischer Zeit) die Zukunft der Sportart verhandelt.