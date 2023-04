Golf-Superstar Tiger Woods erneut operiert - die Karriere wackelt

Golf-Star Tiger Woods hat sich erneut einer Knöcheloperation unterzogen. Dies gab der 47-jährige Amerikaner am Mittwoch bekannt. Die OP wurde wieder am rechten Fuß vorgenommen, den er sich 2021 bei einem Autounfall schwer verletzt hat. Dabei wurde das Subtalargelenk versteift, das sich zwischen Sprung- und Fersenbein befindet. Nach dem in New York vorgenommenen Eingriff steht in den Sternen, wann Woods wieder an Golf-Turnieren teilnehmen kann.