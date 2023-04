Golf: Fuß-OP und lange Pause für Tiger Woods

Golf-Superstar Tiger Woods droht erneut eine längere Zwangspause. Bei Woods sei eine Versteifung des Subtalargelenks vorgenommen worden, hieß es in einer Erklärung des 15-maligen Major-Champions. Der Eingriff in New York sei „erfolgreich“ verlaufen. Ein Zeitpunkt für seine Rückkehr wurde nicht genannt.

Eine Teilnahme Mitte Mai bei der PGA Championship, dem nächsten Major-Turnier, scheint für Woods allerdings sehr unwahrscheinlich. Er hatte sich bei einem schweren Autounfall im Februar 2021 mehrfach das rechte Bein gebrochen.

Beim Masters bereitete das lange Gehen über den hügeligen Golfplatz der früheren Nummer eins der Welt große Probleme. In Augusta hatte Woods entschieden, das Turnier nach sieben Löchern seiner dritten Runde nicht mehr fortzusetzen. Grund dafür war eine Entzündung der Sehnenplatte an der Fußunterseite.