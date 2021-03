Golf-Star Woods war nach schwerem Unfall kurzzeitig bewusstlos

Golf-Superstar Tiger Woods war nach seinem schweren Verkehrsunfall vor eineinhalb Wochen vorübergehend bewusstlos. Das geht aus neuen Polizeidokumenten hervor, die am Freitag (Ortszeit) in Kalifornien veröffentlicht wurden. Demnach habe ein Anrainer aus Rolling Hills Estates südlich von Los Angeles den Unfall als Erster wahrgenommen, habe den 45-Jährigen in dessen zerstörtem Auto aber vorerst ohne Regung und mit blutverschmiertem Gesicht angetroffen.