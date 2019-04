Golf: Nervenstarke Spitz nach Kampf in Augusta-Finalrunde

In dieser denkwürdigen Golfwoche geht auch das Jordan Mixed Open in Szene, das erste Golfturnier, bei dem Frauen und Männer gemeinsam gegeneinander spielen. Genau genommen sind jeweils 40 Akteure aus der Challenge-, Senioren- und Damentour sowie drei Amateure beim "Kampf der Geschlechter" am Start, abgeschlagen wird natürlich von unterschiedlichen Tees.

Lange lag in Jordanien am ersten Tag mit der Engländerin Megahn MacLaren nach einer 65er-Runde eine Frau in Führung, dann setzte sich aber doch der Niederländer Daan Huizing mit einer 64 an die Spitze. Bester Österreicher war Martin Wiegele als 18. (69 Schläge), Christine Wolf und Markus Brier teilten sich mit je 70 Schlägen Rang 25.