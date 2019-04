Saftige Pleite eines Ex-Betreibers eines Golfplatz-Restaurants

Diese Schieflage könnte eine ganze Unternehmensgruppe dahinraffen. „Ich war schon einmal mit meinen Firmen in Konkurs, damals ist das Nachtlokal, das ich betrieben habe, abgebrannt und es gab Probleme mit der Versicherungsleistung, was zu Zahlungsschwierigkeiten führte“, teilt der Geschäftsführer dem Konkursgericht mit. „Es gab dann auch einen Prozess und ich habe letztlich die Versicherungsleistung erhalten und konnte den Gläubigern 100 Prozent Quote bieten.“ Nachsatz: „Derzeit bin ich mit meinen Firmen, die alle untereinander verflochten sind, wieder in Zahlungsschwierigkeiten geraten.“

Fakt ist: Über die GCL Holding GmbH mit Sitz in Lengenfeld, Niederösterreich, wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Zur GCL Holding gehören auch die GCL Agentur GmbH, die am Stein Immobilien GmbH, die GCL Immobilien GmbH und die GCL Betriebs GmbH. In allen Gesellschaften ist Christan G. Gesellschafter und Geschäftsführer. Für diese Gesellschaften wurden bisher noch keine Insolvenzanträge gestellt.