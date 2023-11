Nein zu Saudi-Arabien: Wiesberger kehrt LIV-Tour den Rücken

"Mein Fokus für das nächste Jahr liegt voll und ganz auf der DP World Tour", wird der 38-Jährige in einer Aussendung zitiert. "Ich habe meine Mitgliedschaft in den letzten beiden Jahren nicht aufgelöst und freue mich über die Möglichkeit, wieder eine volle Saison spielen zu können. Dazu gehören natürlich auch die traditionellen nationalen Meisterschaften, die einen großen Teil der Tour ausmachen und bei denen ich in der Vergangenheit einige Erfolge erzielen konnte. Ich freue mich darauf, an diesen teilzunehmen und im Januar in Dubai wieder durchzustarten.“ Mit ein Grund für die Rückkehr ist auch die Nichtverlängerung seines Vertrages mit der LIV-Tour.