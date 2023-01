Golf-Ass Wiesberger liegt in Dubai zur Halbzeit auf Rang sieben

FĂŒr ihn und Wiesberger geht die Birdie-Jagd in Dubai beim zweiten Event der hoch dotierten Rolex Series am Sonntag und Montag weiter. Das Turnier musste aufgrund von Wetterkapriolen in Form von StarkregenfĂ€llen um einen Tag verlĂ€ngert werden. In FĂŒhrung liegen ex aequo Thomas Peters aus Belgien, der EnglĂ€nder Richard Bland sowie US-Golfamateur Michael Thorbjornsen mit zehn unter Par. Wiesberger ist mit nur zwei SchlĂ€gen RĂŒckstand auf TuchfĂŒhlung.