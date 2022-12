Golf-Profi Straka startet in die neue Saison mit einem Höhepunkt

Österreich hat nicht viele Topstars in den großen Weltsportarten. Golf-Profi Sepp Straka gehört aber sicherlich in die Riege von David Alaba und Dominic Thiem dazu.

Der Wiener hat sich heuer in die Weltelite gespielt und als erster Österreicher ein PGA-Turnier gewonnen. Künftig soll es für den 29-Jährigen, der Weihnachten in der Heimat verbringt, in dieser Tonart weitergehen. "Ein Major zu gewinnen ist ein großes Ziel", sagte Straka im Gespräch mit der Austria Presse Agentur.

2022 hat Straka neue Maßstäbe für das österreichische Golf gesetzt. Neben dem Sieg beim Honda Classic in Florida erzielte der in Vestavia Hills (Alabama) lebende Spitzensportler zwei zweite (jeweils nach dramatischen Niederlagen im Stechen) und einen dritten Platz auf der PGA-Tour. Zudem nahm er als erster Österreicher am Tour-Finale der besten 30 in Atlanta teil sowie am Einladungsturnier von Tiger Woods auf den Bahamas, ein Ritterschlag im Golf-Sport.

"Ich habe gesehen, was geht"

"Der Sieg bedeutet mir am meisten", betonte Straka. "Aber bei den ganzen Turnieren abschlagen zu können, war ein Wahnsinn. Beim Masters mitzuspielen oder die 150. Open in St. Andrews, das war einfach ein unglaubliches Ereignis." Straka hat sich in der Weltrangliste mittlerweile auf Rang 27 vorgearbeitet, im aktuellen FedExCup-Ranking ist er 23. - angesichts der enormen Leistungsdichte, die so hoch ist wie in kaum einer anderen Sportart, eine enorme Entwicklung. "Es war ein Superjahr vom Golferischen her. Es war nicht die Konstanz, die ich haben wollte. Aber die Topergebnisse waren wirklich dabei. Ich habe gesehen, was geht."