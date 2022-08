Für 100 Mio. Dollar: Nächster Golf-Star wechselt zur Saudi-Serie

Smith wollte im Rahmen der FedExCup-Play-offs in Memphis keinen Kommentar dazu abgeben. "Ich bin hier, um zu gewinnen, wegen sonst nichts", sagte der 28-Jährige. Es wird vermutet, dass die LIV-Tour Smith' Engagement erst nach den dreiwöchigen FedExCup-Play-offs offiziell macht. In Memphis spielen die Top 125 um 15 Millionen Dollar, darunter die Österreicher Sepp Straka und Matthias Schwab. Die besten 70 Golfer qualifizieren sich für das BMW Championship nächste Woche in Wilmington (Delaware).