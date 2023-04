Sepp Straka kam auf dem Grinsen gar nicht mehr heraus. "Ein Wahnsinn. Das ultimative Loch, bei dem man im Golf ein Hole in One haben kann. Ein Traum!", sagte der gebürtige Wiener, nachdem er am Montag auf der zwölften Spielbahn des Traditionskurses in Augusta im US-Bundesstaat Georgia das seltene Kunststück geschafft hatte, den Ball mit nur einem Schlag ins Ziel zu bringen.