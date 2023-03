4,5 Millionen Preisgeld für die neue Nummer 1 im Golf

Scheffler war als Führender mit zwei Schlägen Vorsprung in den Schlusstag gegangen. Der Masters-Sieger vom Vorjahr baute auf den finalen 18 Löchern seinen Vorsprung kontinuierlich aus und feierte schlussendlich nach 271 Schlägen seinen sechsten Triumph auf der PGA-Tour. „Das ist was ganz Besonderes. Es hat viel Spaß gemacht, wir werden ordentlich feiern“, meinte der US-Amerikaner im Sieger-Interview.

Scheffler kassierte für den Erfolg ein üppiges Rekord-Preisgeld von 4,5 Mio. Dollar und thront nun wieder ganz oben im Ranking. Auch deshalb, weil die bisherige Nummer 1, der Spanier Jon Rahm, wegen einer Erkrankung das Turnier nicht zu Ende spielen konnte.

Gemischte Gefühle

Schwab spielte am Sonntag eine 70er-Runde, was gesamt zu 287 Schlägen (1 unter Par) und Rang 54 reichte. Straka gelang mit einer 69 seine beste Runde in den vier Tagen. In der Endabrechnung stand eine 289 (1 über Par) auf seiner Scorekarte. Während der Steirer Schwab für seine Platzierung bei dem prestigeträchtigen PGA-Turnier 58.000 Dollar (54.790 Euro) einstrich, blieben für Straka etwas mehr als 53.000 Dollar „übrig“.

„Ich bin mit dem Ergebnis meiner ersten Teilnahme bei The Players Championship zufrieden, obwohl es besser hätte verlaufen können. Man muss bedenken, dass hier 144 Weltklassespieler am Start waren und The Players als das fünfte Major gilt“, erklärte Schwab, der sich über wichtige Punkte fürs Ranking freute.