Golf-Ass Schwab beendet die British Masters als Elfter

Unterm Strich betrachtet sei der geteilte elfte Platz beim British Masters okay, aber um ganz vorne zu sein, müsse einfach an allen vier Tagen viel zusammenpassen. "Im richtigen Moment einen langen Putt lochen, einen Drive nicht direkt hinter einen Baum schlagen usw. Mein Spiel ist okay, die Performance stimmt, und daher werde ich positiv weiter dran bleiben", sagte Schwab.