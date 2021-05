Starker Auftakt: Golf-Ass Schwab führt beim British-Masters

Österreichs Golfprofis Matthias Schwab und Bernd Wiesberger liegen nach dem ersten Tag der mit zwei Millionen Euro dotierten British Masters in Sutton Coldfield im Spitzenfeld. Schwab kam nach einer 66er-Runde (sechs unter Par) sogar als Tagesbester ins Clubhaus zurück. Wiesberger, 2020 am Platz in "The Belfry" starker Fünfter, startete nach seiner fünfwöchigen Schaffenspause mit einer 68er-Runde - das bedeutete den geteilten dritten Platz im dicht gedrängten Klassement.

"Mir gelang heute eine recht solide Runde. Vor allem meine Drives kamen sehr gut und waren die Basis für den guten Score", sagte Schwab, der damit ein halbes Jahr nach der Auftaktführung bei den South African Open nach den ersten 18 Löchern wieder an der Spitze stand.