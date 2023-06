Gold für Skispringerin Seifriedsberger mitten im Hochsommer

Die beiden Athletinnen waren auch schon nach dem ersten Durchgang nur durch 0,5 Punkte getrennt.

Bronze sicherte sich Sara Marita Kramer (242,6).

Starke Bilanz

Damit wurde die Medaillenbilanz des ÖOC nach einer Wettkampfwoche gleich doppelt auf zwölf aufgebessert, fünf gab es in Gold, zwei in Silber und fünf in Bronze.

Kramer hatte im ersten Durchgang mit 100 Meter den weitesten Sprung gezeigt und war auch schon da auf Rang drei gelegen. Chiara Kreuzer komplettierte ein starkes ÖSV-Resultat mit Rang sechs (234,0).

Hoppala vom Sprecher

Im Ziel war für große Verwirrung gesorgt, da der Platzsprecher in der Entscheidung falsche Ergebnisse durchgegeben hatte. Seifriedsberger wäre demnach nur Zweite geworden, zuvor war schon nach dem Sprung von Kramer ein falscher vierter Platz durchgegeben worden.

Seifriedsberger jubelte so zuerst nicht wirklich, wurde dann allerdings von ihrer Teamkollegin Kreuzer über ihren Sieg in Kenntnis gesetzt. „Saugeil, das ist unglaublich“, sagte die 32-Jährige.