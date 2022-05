Giro d'Italia: Favoriten in Schwierigkeiten, Sieg für Démare

„Ich bin körperlich einfach nicht so gut drauf“, gestand Tom Dumoulin am Tag nach seinem Einbruch. Groß waren die Hoffnungen beim Niederländer vor dem Start zum Giro d’Italia, doch die Bergankunft am Ätna zog dem 31-Jährigen am Dienstag den Zahn, der Profi von Jumbo-Visma verlor mehr als neun Minuten.

„Den Gesamtsieg muss ich abhaken“, sagte der Giro-Sieger von 2017 am Mittwoch, „ich kann nur schauen, dass ich in den nächsten Tagen noch einmal zu Kräften komme.“ Mit 8:20 Minuten Rückstand auf den führenden Spanier Juan Pedro López (Trek-Segafredo) liegt Dumoulin als 45. im geschlagenen Feld.