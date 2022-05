Giro d'Italia: 19. Etappe an Koen Bouwman, Tobias Bayer Sechster

Der letzte Tag im Hochgebirge

Am Samstag geht es um die Vorentscheidung beim Kampf um den Sieg bei der 105. Italien-Rundfahrt. Die Bühne für das letzte Schauspiel in den Bergen bilden die 168 Kilometer von Belluno hinauf zum Fedaiapass am Fuße der Marmolada, 4.490 Meter Höhendifferenz sind zu überwinden. Wer dann die Nase vorn hat, sollte sich freilich noch nicht allzu sicher sein – am Sonntag gibt es zum Abschluss noch ein 17,4 Kilometer langes Einzelzeitfahren in Verona mit 280 Metern Höhendifferenz.

Einen Nachteil hat jedenfalls der Ecuadorianer Richard Carapaz: Sein Ineos-Teamkollege Richie Porte kämpfte sich am Freitag mit Magenproblemen durch den Tag, der Australier stieg schließlich nach rund 100 Kilometern vom Rad. Und mit Pavel Siwakow hatte auch noch ein weiterer Edelhelfer des Gesamtführenden seine liebe Mühe, nach einem Sturz musste sich der Russe erst wieder zurück ins Hauptfeld kämpfen.

Auf den letzten zwei Kilometern vor dem Ziel fühlten die Besten einander am Freitag auf den Zahn, doch weder Richard Carapaz noch der Australier Jai Hindley (Bora-hansgrohe) konnte den anderen abhängen, das Duo rauschte zeitgleich auf den Plätzen 8 und 9 über die Ziellinie. Somit führt Carapaz weiter drei Sekunden vor Hindley.