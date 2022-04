Gibt's schon bald einen zweiten Österreicher in der NBA?

Der 22-jährige Feldkircher hat angekündigt, sich für den NBA-Draft anzumelden, der am 23.Juni in Szene geht und bei dem die Klubs sich traditionell die besten Talente sichern.

Brajkovic hat sich in den vergangenen Jahren in College-League einen Namen gemacht und wurde erst im März zum "Spieler des Jahres" in der Atlantic-10-Conference der NCAA gewählt. Für sein Team, die Davidson Wildcats, erzielte der Feldkircher durchschnittlich 14,4 Punkte und 7,2 Rebounds.

„Big Luka“ trainiert aktuell in Orlando, Florida. Ab Dienstag nimmt er mit 23 weiteren eingeladenen Spielern am Tampa Bay Pro Combine teil. Dabei will sich der Vorarlberger „vor NBA-Scouts beweisen“ und „für NBA-Workouts qualifizieren“.