Gericht entscheidet: Tragen eines Kopftuches beim Sport verboten

Das Tragen des Kopftuchs bei Wettkämpfen und Sportveranstaltungen bleibt in Frankreich auch weiterhin verboten. In einem Urteil vom Donnerstag hat der französische Verfassungsrat entschieden, dass Sportverbände ihren Spielerinnen und Spielern eine Verpflichtung zur Neutralität der Kleidung auferlegen können, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und um Konfrontation zu vermeiden, hieß es in der Begründung.