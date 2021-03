Wien und Glasgow: ÖFB-Team wird zum Quali-Start zweigeteilt

In Deutschland muss man nach der Einreise aus einem Virus-Mutationsgebiet wie England 14 Tage in Quarantäne. Klubs können ihren Profis die Freigabe verweigern, wenn mindestens fünf Tage Isolation drohen. Das Quartett könnte nur in Rumänien zum Team stoßen – nach dem Heimspiel gegen Island und vor dem Heimspiel gegen Nordmazedonien.

Englands Teamchef Gareth Southgate verzichtet auf Dortmund-Jungstar Jude Bellingham, damit dieser nach den Länderspielen nicht zwei Wochen in Quarantäne muss. Bayern München wird den polnischen Kapitän Robert Lewandowski nicht für das Spiel in England (31. März) freigeben, falls er hinterher in Quarantäne muss. Der polnische Verband bat die Engländer um eine Verlegung an einen neutralen Ort. Bisher vergebens.