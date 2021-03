Fehlt auch Grbic in Schottland? ÖFB-Kampf um vorletzten Stürmer

43 Männer im Kader hört sich nach sehr viel an für eine Sportart mit elf Spielern auf dem Feld. Doch das Coronavirus erfordert spezielle Maßnahmen, auch von ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Am Freitag wird der Deutsche bekannt geben, wie viele Spieler von seinem Großkader tatsächlich am Montag nach Schottland fliegen. Rund die Hälfte der Nominierten ist für den Auftakt der WM-Qualifikation am Donnerstag in Glasgow eingeplant. Bekanntlich werden die Deutschland-Legionäre (oder zumindest die meisten davon) wegen den speziellen Quarantänemaßnahmen keine Freigabe für eine Reise auf die britische Insel bekommen.