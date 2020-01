Goalgetter Adrian Grbic: Über Frankreich zur ÖFB-Karriere?

„ Adrian Grbic ist mein sensibelster Spieler. Er wusste früher gar nicht, was er kann.“ Gesagt hat das U-21-Teamchef Werner Gregoritsch, während der U-21-EM in Italien.

Sieben Monate später wurde aus dem sensiblen Adrian der Goalgetter Grgic. Der 23-Jährige zeigt bei Clermont in der starken französischen 2. Liga allen, was er kann: 14 Tore in 18 Liga-Spielen für den Tabellen-Fünften aus der 150.000-Einwohner-Stadt.

„Ich spüre in Clermont das Vertrauen vom Trainer, Mitspielern, Präsidenten, Fans – ich brauche das, da bin ich extrem sensibel. Hier spüre ich keinen Druck, hab’ viel Selbstvertrauen. Alles ist einfach, obwohl es gegen die Verteidiger schwerer ist als in Österreich, weil lauter 2-Meter-Hünen warten“, erzählt Grbic nach den drei Toren beim 3:2 gegen Troyes im KURIER-Gespräch.