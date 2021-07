Er gilt als eines der größten Abwehrtalente Tirols. Sefik Abali trat schon in jungen Jahren in Erscheinung. Mit 17 stand der baumlange Innenverteidiger bereits in der Startelf von Wacker Innsbruck und absolvierte seine ersten Einsätze in der zweiten Bundesliga.

Nun wechselt Abali den Verein und sucht sein Glück in der Türkei. Der Erstligist Göztepe verpflichtete den Defensivmann, der vier Mal für österreichische Nachwuchsnationalteams auflief, ehe er sich für die Heimat seiner Eltern entschied. Der 19-Jährige kann mittlerweile bereits 13 Einsätze für die türkische U-19-Auswahl vorweisen.