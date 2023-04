Zwei Sabitzer-Tore reichen Manchester United nicht zum Sieg

Im März 2020 hatte Marcel Sabitzer für RB Leipzig beim 3:0-Sieg gegen Tottenham einen Doppelpack in der Champions League erzielt. Gestern traf der Österreicher, der sich in England pudelwohl fühlt, auch eine Etage tiefer erstmals doppelt in einer Partie. Beim 2:2 von Manchester United gegen den FC Sevilla im Viertelfinal-Hinspiel erzielte der 29-Jährige beide United-Treffer.