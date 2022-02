Zwei Jahre Corona im Fußball: Wenig Zuschauer, 93 Prozent Geimpfte

Am 25. Februar 2020 wurde in Innsbruck ein positiver Corona-Test ausgewertet. Es war der erste Covid-19-Fall in Österreich. Seither hat sich vieles verändert, auch in Österreichs Fußball. Unter der Leitung von Liga-Vorstand Christian Ebenbauer leisteten die Bundesliga und ihre Vereine aufwendige Hintergrundarbeit, um die Kugel wieder ins Laufen zu bringen.