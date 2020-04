"Zutiefst ungerecht"? Deutsche Politik streitet um Geisterspiele

Während in Österreich durch enge Zusammenarbeit mit Sportminister Werner Kogler die Rückkehr des Fußballs durch Geisterspiele ohne gröberen Streit vorangeht, herrscht in Deutschland Aufregung. Die Zeitpläne sind ähnlich: Diese Woche werden die österreichischen Geisterspiel-Pläne im Detail von den Fachpolitikern bewertet, kommende Woche soll die passende Verordnung verabschiedet werden. Und auch in Deutschland dürfte noch im April das nötige Fußballer-Paket verabschiedet werden. Doch der Weg dorthin ist von Kritik und Diskussionen geprägt.

Merkel am Wort

Vor dem mit Spannung erwarteten Video-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am Donnerstag tobt ein politischer Richtungsstreit um den Profifußball. An der Frage, ob die Bundesliga die wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison im Mai mit Geisterspielen fortsetzen darf, hat sich eine hitzige gesamtgesellschaftliche Diskussion entzündet, in der es längst nicht mehr um Tore und Punkte geht.

Die Kritiker halten der Deutschen Fußball Liga ( DFL) vor, mit ihren Plänen für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes eine Sonderrolle zu beanspruchen.