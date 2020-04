Der deutsche Geisterspiel-Rahmen passt auch in Österreich

Die österreichische Bundesliga und die Politik blicken interessiert zum großen Nachbarn. Was machen Liga und Vereine in Deutschland, damit die Politik sie eventuell die Meisterschaft zu Ende spielen lässt?

Die deutschen Bundesliga-Klubs sind schon länger auf den Trainingsplätzen, um dort in Kleingruppen zu trainieren. Das ist in Österreich erst seit Montag erlaubt, am Donnerstag stiegen auch noch Altach, Admira, WSG Tirol und Mattersburg ein. In Mattersburg wurde die Freude über das Wiedersehen durch einen positiven Corona-Test bei einem vom Verein nicht genannten Spieler getrübt.