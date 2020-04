Corona-Krise: Deutsche Bundesliga-Klubs bekommen Geld von Sky

Der Spielbetrieb in der ersten und zweiten deutschen Fußball-Bundesliga bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Die 36 Profi-Klubs seien aber "bereit", sobald die Politik den Termin für den Neustart festlege, sagte Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußball Liga, am Donnerstag. Selbst ein Datum festzulegen, "wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns".

Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am 30. April - dann könnte eine Entscheidung fallen. "Wir haben es nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen. Und wenn ja, wann", sagte Seifert. "Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen." Das erste Mai-Wochenende sei "nicht realistisch". Sollte die Politik beschließen, dass es am 9. Mai weitergehen könnte, "dann werden wir am 9. Mai bereit sein".

Geisterspiele als "einzige Möglichkeit"

Denkbar ist eine Liga-Fortsetzung nur mit Geisterspielen. "Das ist die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung", fügte Seifert hinzu. Die beiden höchsten Spielklassen Deutschlands pausieren seit Mitte März. Bis zur Nacht auf den 4. Mai gelten in Deutschland noch strikte Kontaktbeschränkungen.

Die 36 Klubs bekommen jedenfalls bald Geld von den Fernsehsendern. Seifert sagte nach der Mitgliederversammlung am Donnerstag, man habe mit "fast allen" Medienpartnern - allen voran dem Pay-TV-Sender Sky - Vereinbarungen erzielt, wonach bis spätestens Ende Juni Geld aus der ausstehenden Rate für die Übertragungsrechte fließen solle.

Wann die Saison mit "Geisterspielen" ohne Zuschauer fortgesetzt werde, sei die Entscheidung der Politik, betonte Seifert. Sollte die Saison nicht zu Ende gebracht werden können, müssten die Klubs die TV-Gelder zumindest teilweise zurückzahlen.