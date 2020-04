41-seitiges Konzept: So soll es in der deutschen Bundesliga weitergehen

Die deutsche Bundesliga macht sich bereit auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Am 9. Mai soll es weitergehen, sofern die Bedingungen gegeben sind. Damit dies geschieht, hat die Liga ( DFL) eine Taskforce mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt.

Das Magazin Spiegel hat am Mittwoch das 41 Seiten umfassende Dokument enthüllt, das aus zwei Teilen besteht. In dem einen werden die Bedingungen, unter denen wieder gespielt werden kann, beschrieben, in dem anderen mögliche Abläufe vorgeschlagen.

Demnach sollen einige Rituale vor dem Anpfiff entfallen. Man will so auf Einlaufkinder und Maskottchen verzichten, ebenso wie auf Team-Fotos, Handshakes oder das Aufstellen der Mannschaften. Fotografen im Innenraum dürfen sich nur auf der Gegengerade und hinter dem Tor aufhalten, alle anwesenden Mitarbeiter der TV-Sender müssen einen Fragebogen zu möglichen Corona-Symptomen ausfüllen und unterzeichnen.