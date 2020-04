Wann es in besten Fußball-Ligen Europas weitergehen könnte

ENGLAND

Der englische Fußballverband FA will die laufende Saison einem Medienbericht zufolge ab dem 1. Juni innerhalb von sechs Wochen zu Ende spielen. So bliebe bis zum geplanten Start der neuen Saison am 8. August genug Zeit für eine Pause und die Vorbereitung. Den meisten Klubs fehlen noch neun Spiele, einigen Vereinen zehn.

Die Spielpause in England geht zunächst bis zum 30. April. Angestrebt wird ein reguläres Ende der Saison, Geisterspiele gelten dabei als wahrscheinliche Option. Diese könnten an zwei neutralen Austragungsorten stattfinden. Der Verband habe das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/ Staffordshire angeboten, berichtet die Tageszeitung The Times. In den Arenen könnten am selben Tag gleich mehrere Spiele angepfiffen werden.