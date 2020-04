Wembley, St. George's Park bereit für Premier-League-Fortsetzung

Der englische Fußballverband FA hat das Londoner Wembley-Stadion und den St. George's Park in Burton upon Trent/ Staffordshire als neutrale Austragungsorte für den Abschluss der Premier-League-Saison angeboten. Das berichtet die englische Tageszeitung The Times.

Nach der Unterbrechung der Saison durch die Coronavirus-Pandemie ist der bevorzugte Plan der FA, die restlichen Spiele ohne Zuschauer auszutragen. In den Arenen könnten am selben Tag gleich mehrere Spiele angepfiffen werden. Das nationale Trainingszentrum St. George's Park bietet 13 Fußballplätze, fünf davon mit Flutlicht, aber auch ein Hotel mit 228 Zimmern.