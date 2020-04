Bundesliga: Die Osterwoche der Wahrheit

Alles versuchen

„Die Frage ist, ob ein Geisterspiel eine Veranstaltung ist“, sagt Kraetschmer. Viele Corona-Tests rund um die Spiele wären nötig: „Der Spitzensport kann da Vorreiter sein.“ Bis zur Video-Konferenz am Mittwoch werde auch ein vom ÖFB in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten vorliegen. Alle zufriedenzustellen, wird unmöglich sein. Den „Schwarzen Peter“ will sich der ÖFB bei einer unpopulären Entscheidung in der Bundesliga nicht umhängen lassen.

Im Präsidium sind neben Windtner und den neun Landesverbandspräsidenten auch drei Vertreter der Bundesliga stimmberechtigt: Vorstand Ebenbauer, Aufsichtsratschef Thonhauser ( Admira) sowie LASK-Präsident Gruber. Windtner: „Ihr Wort wird sicher großes Gewicht haben.“ Kraetschmer meint mit Blick auf einen drohenden Abbruch: „Es ist unsere Verpflichtung, alle anderen Lösungen zu versuchen.“ LASK-Vizepräsident Jürgen Werner: "Wir wollen die Saison natürlich sportlich fertig bringen. Ich bin nur skeptisch, wenn es über den Juni hinaus geht."