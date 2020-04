Vor entscheidender Konferenz: ÖFB will nicht "Schwarzen Peter"

Auf Leo Windtner wartet die wohl wichtigste Konferenz seiner Amtszeit. Auf jeden Fall wird es die erste per Videokonferenz sein: Am Mittwoch tagt das ÖFB-Präsidium mit Windtner an der Spitze, um über die Zukunft des österreichischen Fußballs abzustimmen.

Windtner hält eine Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga trotz der Coronavirus-Krise für wichtig. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es „eine Flut an Klagen geben“, warnte der Verbandschef aus Oberösterreich in einem Interview mit den „Oberösterreichischen Nachrichten".

Grüner Rasen statt grüner Tisch

Der Fußball solle auf dem grünen Rasen und nicht auf dem grünen Tisch entschieden werden. So hat Ried als Tabellenführer der 2. Liga bereits in den Raum gestellt, dass eine Saison ohne Aufsteiger wohl vor Gericht enden würde.

Das ÖFB-Präsidium soll unter anderem die Wertung der Ligen in allen Spielklassen bei einem möglichen vorzeitigen Abbruch festlegen. Windtner warb um ein einheitliches Vorgehen in allen Landesverbänden – theoretisch wären auch neun regionale Wege möglich.

Bis zur Video-Konferenz werde auch ein vom ÖFB in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten vorliegen, auf dessen Basis die weitere Vorgehensweise beraten werden soll.