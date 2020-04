Kogler verspricht Sport-Hilfe: "Dürfen niemanden zurücklassen"

Vize-Kanzler und Sportminister Werner Kogler hat Samstag-Mittag im Zuge der Corona-Krise Unterstützung für die heimischen Sportvereine angekündigt. "Das Maßnahmenbündel scheint zu wirken", meinte er vorab und sprach von Einschnitten im gesellschaftlichen Leben, "die sehr ungewöhnlich waren." Den Sport und die Kultur habe das Ganze schon viel früher getroffen.

Daher sei es nun an der Zeit, auch diese Bereiche mit Hilfsfonds zu unterstützen. Dieses Hilfspaket soll "mehrere hundert Millionen Euro umfassen." Denn gerade im Sport "arbeiten sehr viele ehrenamtlich und freiwillig mit. Der Breitensport kann somit sehr kostengünstig organisiert werden. Da geht es eben auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aus der Bedeutung des Freiwilligen heraus", so der Sportminister weiter, "Auch Sportvereine können in dieser Situation ähnliche Schwierigkeiten haben, wie Wirtschaftsbetriebe. Es gibt komplette Einnahmeausfälle, was dazu führt dazu, dass die Liquidität nicht reicht, dass offene Rechnungen der Fixkosten nicht bezahlt werden können".

"Dass wir nach der Krise, die Vereine weiter haben"

Das führe dazu, dass Schäden entstehen, "die man gar nicht mehr aufholen kann, im weiteren Betrieb." Dies gelte für kleine, aber auch große Vereine. Kogler betont hier auch die Zahl an 15.000 Vereinen mit rund zwei Millionen Mitgliedern. "Weil das so große Bedeutung hat, soll es nicht dazu kommen, dass Sportvereine nicht mehr weiterexistieren können und keine Hilfe bekommen. Auch hier gilt: Wir dürfen niemanden zurücklassen."