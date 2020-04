Finanzminister: "Makaber, Menschenleben gegen Millionen aufzurechnen"

2,59 Milliarden Euro: So hoch soll der wirtschaftliche Schaden durch die Corona-Beschränkungen laut einer Prognose der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) ausfallen.

Pro Woche.

Um das (zumindest teilweise) abzufangen, kommt nach dem Kurzarbeitsmodell und dem Härtefall-Fonds jetzt ein Corona-HIlfsfonds für Unternehmen, dotiert mit 38 Milliarden Euro. Das dritte Corona-Paket wurde am Freitagabend im Nationalrat beschlossen.

Der Fonds soll Unternehmen, die wegen der Einschränkungen durch die Corona-Krise Probleme mit ihrer Liquidität haben, helfen, erklärte ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel später in der "ZiB2" im ORF. "Es braucht Kredite, die mit Staatshaftungen hinterlegt sind, es muss aber auch ein Teil der Fixkosten und der verdorbenen Ware ersetzt werden."

Wie viele Unternehmen sich an diesen Fonds wenden werden? Blümel geht von Tausenden aus. Er ist für größere Unternehmen gedacht - über den Härtefallfonds werde schon jetzt den kleineren geholfen.

An die Arbeitnehmer habe man bereits mit dem Kurzarbeitsmodell gedacht, betonte Blümel. Damit solle sichergestellt werden, dass der Arbeitsplatz bis nach der Krise bestehen bleibt.

Und was ist mit jenen rund 200.000 Menschen, die ihren Arbeitsplatz bereits während der Krise verloren haben? Der Finanzminister hofft, dass viele Unternehmen - wenn man ihnen nun durch den Fonds hilft - die Kündigungen wieder zurücknehmen. "Der Staat investiert gerade massiv in die Arbeitsplätze", so Blümel.

"Gewaltiges Defizit"

Dem Finanzminister war in der "ZiB2" anzumerken, dass diese Krise auch für ihn fordernd ist. Auf die Frage, was die milliardenschweren Hilfspakete für das Budgetdefizit bedeuten, entwich ihm ein tiefer Seufzer. Vor ein paar Wochen - Ende Februar, als es erst ein paar Covid-Erkrankungen in Österreich gab - hatte Blümel noch auf das Nulldefizit gepocht. Mitte März hat er es dann abgesagt.

Man könne noch nicht abschätzen, wie hoch das Defizit ausfallen werde, meinte Blümel. Je kürzer die Krise, je näher der Zeitpunkt, wo die Wirtschaft Schritt für Schritt wieder hochfahren wird, desto lieber. "Aber es wird gewaltig sein, so viel kann ich jetzt schon sagen."