Kurz macht Hoffnung und will bald "Handel wieder vollständig öffnen"

Die letzten Tage, so Kurz in seiner Rede, "zeigen eindeutig, dass die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, richtig sind. Die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, wirken und die Ausbreitung verlangsamt sich." Und weiter: "Wir müssen uns aber klar sein, wir sind nicht über den Berg. Wir müssen jetzt durchhalten, keine voreiligen Schlüsse ziehen und alles tun, um eine Situation wie in anderen Ländern zu verhindern."