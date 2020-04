Geisterspiele in Deutschland könnten am 9. Mai beginnen

Die Sportministerkonferenz in Deutschland hält Bundesliga-Fußball vor leeren Rängen "nach derzeitigem Diskussionsstand" ab Mitte oder Ende Mai für vertretbar. Auf ein genaues Datum hätten sich die für Sport zuständigen Ministerinnen und Minister bei einer Telefonkonferenz am Montag noch nicht festgelegt, heißt es in einer Mitteilung. Eine abschließende Einigung steht noch aus.

Sollten sich die Konzepte für sogenannte Geisterspiele bewähren, könne der wegen der Coronakrise derzeit unterbrochene Spielbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt auf die 3. Liga, die Bundesliga der Frauen und den DFB-Pokal ausgeweitet werden. "Die Deutsche Fußball-Liga muss dabei strengste hygienische und medizinische Voraussetzungen schaffen, durchsetzen und mit geeigneten Maßnahmen überprüfen", sagte die Bremer Sportsenatorin und SMK-Vorsitzende Anja Stahmann ( Grüne).

Die Auflagen

So müsse die Fernsehproduktion bei den Partien mit geringstmöglichem Personal und unter strengen hygienischen Auflagen stattfinden. Zudem müssten die DFL und die Vereine ihren Beitrag dazu leisten, dass sich auch rund um die Stadien keine Fangruppen versammeln. Die 1. und 2. Bundesliga pausieren bis mindestens 30. April. Am Donnerstag will die DFL über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung mit Geisterspielen beraten.

Nach der Konferenz sprachen sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53/ CSU) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (59/ CDU) in einem Interview mit der Bild-Zeitung für ein Bundesliga-Comeback ab dem 9. Mai aus.