Masken-Ball nach der Rapid-Premiere: Wie Fans ihren Klubs helfen

Rapid war der Vorreiter im europäischen Fußball. Bevor noch die Regierungen Schutzmasken als Corona-Maßnahme verordneten, hatten die Hütteldorfer nach einer Idee von Merchandising-Experte Clemens Pieber Tausende Masken bestellt.

Es folgten viele Anfragen von deutschen Klubs, wie und wo die Wiener ihre Masken herbekommen. Mittlerweile haben fast alle Vereine das prägende Stück dieser Krise in ihren Farben im Sortiment. Genau 1.905 Stück legte die Admira auf, in Anlehnung an das Gründungsjahr.

Was (fast) alle vereint: Keine Spiele, keine Einnahmen – um die Liquidität zu sichern, ist Kreativität gefragt. Der Zuspruch der Fans zeigt: Auch wenn die Gegenleistung symbolischer Natur ist, wird gerne eingezahlt.