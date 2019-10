Zurückgetretener DFB-Star Özil beklagt Rassismus in Deutschland

Für den deutschen Ex-Teamspieler Mesut Özil ist der Rassismus in Deutschland „in der Mitte der Gesellschaft“ angekommen. „Unglücklicherweise ist Rassismus nicht mehr länger ein Thema der Rechten“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview des Portals The Athletic am Donnerstag. „Es gibt große Probleme in Deutschland - schaut, was in der vergangenen Woche in Halle passiert ist. Eine weitere antisemitische Attacke.“ Am vergangenen Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu gelangen. Als das scheiterte, erschoss er vor der Synagoge eine Frau und kurz darauf einen Mann in einem nahe gelegenen Dönerladen.

Özil führte die Reaktionen auf sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM 2018 als Beispiel für rassistische Anfeindungen gegen ihn selbst an. „Es fühlte sich so an, dass wenn ich mich dafür entschuldige und zugebe, dass es ein Fehler war, alles gut wäre“, sagte er. „Das würde ich nie tun. Rassismus war immer da, aber diese Situation wurde von diesen Menschen als Entschuldigung dafür genutzt, ihn auszuleben. Jeder kann seine eigene Meinung haben. (...) Aber das im Anschluss hat ihren Rassismus sichtbar für jeden offenbart.“