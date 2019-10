Deutsche Stadt Halle: Zwei Tote bei Schüssen vor Synagoge

In der deutschen Stadt Halle an der Saale hat es laut Polizei eine Schießerei mit zwei Todesopfern gegeben. "Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung, in ihren Wohnungen zu bleiben", teilte die Polizei in Halle am Mittwoch per Twitter mit. Mittlerweile berichtet die Polizei, das eine Person festgenommen worden sei.