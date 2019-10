Täter filmte sich bei Halle-Anschlag: Was am Video zu sehen ist

Der Täter setzt sich in sein Fahrzeug, fährt ein Stück weiter. Er ist merklich verzweifelt und immer frustrierter, weil sein Plan nicht aufgeht.

Dann fährt er weiter, in Richtung einer Hauptstraße. Als er ein Döner-Imbisslokal auf der gegenüberliegenden Straßenseite sieht, hält er seinen Wagen an – und gibt zu verstehen, dass er seine Tat dort fortsetzen will.

In dem Geschäft spielen sich dann die nächsten, fürchterliche Szenen ab. Eine ältere Dame vor dem Lokal lässt er unbehelligt, er betritt das Lokal, die Angestellten merken gleich, das Gefahr droht, ein Mann flieht in den hinteren Teil, ein älterer Mann ebenso. Ein Angestellter versteckt sich hinter einer Kühlvitrine für Getränke. Der Täter geht immer wieder auf den Mann zu, offenbar versagen erneut seine selbstgebauten Waffen. Dann, durch einen kleinen Spalt, erschießt er den dort kauernden Mann, er scheint sofort tot zu sein.

Am Hals verletzt

Er geht wieder zurück zu seinem Auto, steigt ein, und setzt über die Straße. Er bleibt wieder stehen, betritt erneut das Lokal und schießt mehrmals auf den Leichnam.

Er geht zu seinem Fahrzeug zurück. In einiger Entfernung ist nun ein Polizeiwagen zu sehen. Der Täter nimmt seinen Helm ab, nun ist kaum mehr was auf dem Video zu erkennen. Einmal noch, einige Minuten später, spricht er in die Kamera, zeigt, dass er am Hals verletzt ist, er hat sich die Wunde mit einem weißen Tuch verbunden. Dann endet das Video.