Militär-Torjubel und Rassismus: Der politische Fußball

"Es ist unakzeptabel für Bulgarien, das eines der tolerantesten Länder der Welt ist, mit Rassismus und Xenophobie in Zusammenhang gebracht zu werden", schrieb Regierungschef Boiko Borissow. Der Präsident des bulgarischen Fußballverbandes, Borislaw Michailow hat gestern seinen Rücktritt eingereicht.

Aber es gibt auch Sportler, die sich dem Kollektiv entziehen oder stellen. So versuchte Bulgariens Kapitän Popov am Zaun, die Chaoten zum Schweigen zu bringen. Und der türkische Torschütze Ayhan beteiligte sich in Paris nicht am militärischen Jubel, ließ sich auch von Mitspieler Demiral nicht umstimmen, lief nach seinem Torjubel zurück in die eigene Hälfte.