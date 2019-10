Trotz UEFA-Verfahren: Türkische Teamspieler salutieren erneut

Erst am Montagvormittag gab die UEFA bekannt, dass nach dem Militärgruß der türkischen Teamspieler in der EM-Quali-Partie gegen Albanien Ermittlungen einleitet werden. Am Montagabend zeigte sich eine Gruppe türkischer Spieler auch nach dem Match gegen Frankreich davon unbeeindruckt und salutierte mit der Hand an der Stirn.

Auf den Bilder aus dem Pariser Stade de France ist zu sehen, wie einige Spieler um Verteidiger Merih Demiral vom italienischen Spitzenklub Juventus vor der Tribüne in einer Reihe stehen und die flache Hand an die Schläfe halten. Bereits beim Ausgleichstreffer von Kaan Ayhan hatte Demiral den Militärgruß gezeigt. Offenbar anders als Ayhan, der in Deutschland geboren ist und für Fortuna Düsseldorf spielt: Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Ayhan lediglich in Richtung der Fans jubelt und dann abdreht.

Demiral versuchte Ayhan daraufhin offenbar, ebenfalls zum Militärgruß zu animieren. Auf den Bildern ist eine heftige Auseinandersetzung zwischen beiden Spielern zu sehen. Nach einer kurzen Diskussion innerhalb der Jubeltraube lief Ayhan zurück in die eigene Hälfte.