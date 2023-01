Geschmacklos: Puppe von Real-Stürmer auf einer Brücke aufgehängt

Eine geschmacklose Aktion hat in Spanien vor dem Viertelfinal-Duell im spanischen Fußball-Cup zwischen Madrids Stadtrivalen Real und Atlético Empörung ausgelöst. An einer Brücke der spanischen Hauptstadt hängten Unbekannte in der Nacht vor dem Derby am (heutigen) Donnerstag (21.00 Uhr) eine lebensgroße Puppe auf, die den brasilianischen Real-Stürmer Vinicius Jr. darstellen sollte. Darüber wurde ein großes Plakat angebracht mit der Aufschrift: "Madrid hasst Real".